Лукашенко заявил о решении баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко сказал журналистам в воскресенье в Минске

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - сказал Лукашенко.

По его словам, он не обидится, если его не поддержат на каких-то выборах.

Однако, продолжил президент, "если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста".

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Отметим, Александр Лукашенко является несменным президентом Беларуси с 1994 года. Он выигрывал выборы в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах.