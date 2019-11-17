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17.11.19 12:45

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксированы 3 вражеских обстрела на Донецком направлении, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донецком направлении в зоне проведения ООС.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В 7 часов утра вблизи Новомихайловки начался вражеский обстрел из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, который длился 40 минут.

С 10:30  противник из станковых противотанковых гранатометов 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованые неподалеку Лебединского.

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В районе Красногоровки по позициям наших войск окупанты после 11:00 вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По имеющейся информации, в течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенном сил нет.

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