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17.11.19 13:15

Украинцы Атдаев и Светкивская стали чемпионами мира по MMA

В субботу, 16 ноября, в Бахрейне на чемпионате мира по MMA Ата Атдаев (до 56,7 кг) и Анастасия Светкивская (до 52,2 кг) завоевали для Украины золотые медали.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.

Атдаев в своем финале победил решением судей американца Исраэля Галвана, а Светкивская была сильнее австралийки Оливии Укмар.

Также на чемпионате мира бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

Напомним, летом на открытом чемпионате Европы по смешанным единоборствам украинец Ата Атдаев завоевал первую в своей жизни золотую медаль континентального первенства. В финале турнира Атдаев победил решением судей опытного россиянина Сулеймана Бершигадова.

Светковская также завоевала "золото", в финальной схватке победив решением судей шведку Нину Беч.

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