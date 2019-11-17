Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября, - погрануправление ФСБ РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября", - сказали агентству в пресс-службе в воскресенье.

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В российском пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

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