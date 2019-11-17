Важно, чтобы вы видели свое будущее именно в Украине,- Зеленский поздравил молодежь с Днем студента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Молодежь - это наше самое ценное сокровище. Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией Достоинства. И для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине", - написал Зеленский..

Он отметил, что в современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в любом уголке планеты, но для молодого поколения украинцев "это было бы слишком просто".

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"Действительно амбициозный челлендж - это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну! Верю, нам с вами это по силам", - подчеркнул президент.