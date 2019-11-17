Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков.

"А до сих пор Киев исключает (возможность) прямых контактов (с Донецком и Луганском. - Ред.). Как они будут согласовывать, в каком формате, то есть тогда появится больше знаков вопроса", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли, что до того, как появится ясность по закону "Об особом статусе Донбасса", лидеры "нормандской четверки" не будут проводить встречу.

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