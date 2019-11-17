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17.11.19 17:07

Сотрудники полиции в Краматорске "крышевали" торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию. ФОТО

Сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вместе со следователями ГБР обнаружили противоправную деятельность следователей Краматорского ОП ГУ НП в Донецкой области, которые вымогали у гражданина Украины неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 01

"Следователи Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области провели обыск, во время которого в квартире подозреваемого были обнаружены бумажный сверток с наркотическим средством - каннабис. После этого следователи Краматорского ОП выдвинули требование - передать взятку в размере 50 тыс. гривен, за уклонение от уголовной ответственности. Сотрудники полиции требовали перечислить взятку на карточный счет третьего лица.

Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 02

16 ноября.2019 года, после передачи второй части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен, упомянутые следователи были задержаны оперативниками спецподразделения БКОП СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством прокуратуры", - сообщает источник в СБУ.

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Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 03
Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 04

По состоянию на сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

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Напомним, что ранее сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью задержали в Бердянске прокурора на взятке 10 тыс. долл.

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