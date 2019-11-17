Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Ахметова и Коломойского, - Рябошапка

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия крупнейших преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.

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"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, необходим еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - заявил Рябошапка.

"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", - сказал Рябошапка отвечая на вопросы журналиста - может ли общественность ожидать, что Коломойский или кто-то из ему подобных олигархов будут привлечены к уголовной ответственности за банковское мошенничество, которое стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.

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