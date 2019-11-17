После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов

Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Полозов напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года обязал РФ немедленно вернуть Украине малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", рейдовый буксир "Яны Капу" и 24 членов экипажей захваченных военных кораблей. В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения, и они смогли вернуться в Украину.

"Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями было выполнено. То же касается подпункта 1 (a) о возвращении кораблей. Сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" выводят из Керчи, и после их передачи Украине Российская Федерация сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.", - отметил адвокат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Производство по уголовному делу в РФ о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, что осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву.

"По возвращении в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков", - подчеркнул Полозов.

Напоминаем, 17 ноября захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории оккупированной Керчи.

В Пограничном управления ФСБ России по Крыму заявили, что корабли будут возвращены Украине 18 ноября.

Также читайте: Советник президента Ермак подтвердил скорое возвращение Украине захваченных РФ кораблей



