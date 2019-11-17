На сегодня Минэкономразвития уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории А, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ведомства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Перезагрузка власти. На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс", - написал министр.
Милованов отметил, что решение об увольнении принимаются коллегиально министром экономики и его заместителями. "Мы рассматриваем каждый случай отдельно, и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КPІ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - пояснил он.
Глава Минэкономики подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.