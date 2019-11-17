С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь неподалеку от Крымского (из противотанковых ракетных комплексов), Луганского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Новолуганского (из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников у Новомихайловки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Красногоровки (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Лебединского (из станковых противотанковых гранатометов).

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Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 16 ноября российско-террористические войска 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.