По данным британского Комитета по вопросам разведки, Россия могла повлиять на референдум по Brexit, - The Sunday Times

Об этом говорится в докладе, подготовленном Комитетом по вопросам разведки и безопасности Палаты общин парламента Великобритании, выдержки из которого опубликовало издание The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.

В документе, в частности, упоминаются RT и Sputnik - российские пропагандистские каналы иновещания, которые накануне референдума распространяли материалы, направленные против ЕС. В 2016 году, за шесть месяцев до голосования о членстве в ЕС, RT и Sputnik обнародовали более 260 таких статей, получивших около 134 млн просмотров в Twitter.

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Отметим, что доклад "Россия" составил Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин британского парламента. В течение полутора лет парламентарии исследовали вероятное влияние России на референдум по Brexit 2016 года и вмешательства в парламентские выборы 2017 года.

Доклад был готов в марте 2019 года, а в начале октября - прошел проверку в британских спецслужбах на предмет конфиденциальной информации. После этого комитет направил документ в правительство на согласование. Но там его не рассмотрели до сих пор, ссылаясь на нехватку времени.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

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24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.