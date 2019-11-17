При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области, по сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", - написал Лисянский.

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Он отметил, что Офис омбудсмена неоднократно заявлял о необходимости присутствия бригад скорой помощи на КПВВ в Луганской и Донецкой областях.

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