Министр Аваков был хорошим партнером для США, - Йованович вступилась за главу МВД во время слушаний в Конгрессе

Полную стенограмму показаний Мари Йованович перед Конгрессом США опубликовало издание Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

В частности, адвокат Республиканской партии Стив Кастор уточнил у дипломата, знала ли она, что Аваков в преддверии президентский выборов в США в 2016 году "сказал очень неприятные вещи о кандидате Трампа в социальных сетях".

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На что Йованович ответила утвердительно. "Да, иногда это происходит в социальных сетях. Но я хотела бы сказать, что министр Аваков был хорошим партнером для Соединенных Штатов. И, как я говорила раньше, он очень практичный человек. И сотрудничает, чтобы выполнить работу", - заявила она.

Ранее экс-посол во время слушаний сообщила, что именно Аваков предупредил ее готовящейся кампании по отстранению ее от должности.

Позже конгрессмен-республиканец Джим Джордан отметил, что большинство украинских политиков не поддерживали Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года. Он упомянул, в частности, тогдашних посла Украины в США Валерия Чалого и премьер-министра Арсения Яценюка. По его мнению, Йованович должна была предупредить власти Украины не вести себя подобным образом. Экс-посол США сказала, что не вела ни с кем подобные переговоры, а также призвала спокойнее относиться к подобным заявлениям всех политиков.

"Вы знаете, политики США часто будут критиковать зарубежную политику и зарубежных коллег, даже, возможно, во время своих выборов. Вы знаете, это происходит в политике, и я думаю, что это не обязательно является вмешательством", - отметила Йованович.

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Отметим, что летом 2016 года министр внутренних дел высказал мнение, что "бесстыдное заявление" кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - "диагноз опасного маргинала".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.