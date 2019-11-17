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17.11.19 21:34

Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов

Группа украинских буксиров, которые направляются для приема захваченных Россией катеров, в 20:00 прошла мыс Меганом у берегов Крыма.

Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов

Об этом сообщил в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наши буксиры сопровождают ракетный катер ВМФ РФ "Ивановец" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный". Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера - в 60 милях от Меганома. Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью", - отметил он.

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Передача катеров Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу состоится сегодня ночью, - Бутусов 01

Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

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