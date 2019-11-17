Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая

На своей странице в Facebook глава ведомства Зоряна Скалецкая написала, что законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", передает Цензор.НЕТ.
Скалецкая сообщила, что на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в строительстве системы социализации лиц с психическими расстройствами".
Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.