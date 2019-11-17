Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис

Об этом сообщает Malay Mail со ссылкой на министра безопасности Великобритании Брэндона Льюиса, передает Цензор.НЕТ.

"Британское правительство опубликует доклад парламентского комитета относительно возможного российского вмешательства в британскую политику после выборов 12 декабря", - заявил Льюис.

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По его словам, задержка с публикацией вызвана желанием "убедиться, особенно там, где речь идет о национальной безопасности, что мы все делаем правильно и тщательно". Он в частности, подчеркнул, что некоторые документы не могут быть обнародованы во время всеобщих выборов.

Напомним, в докладе, подготовленном Комитетом по вопросам разведки и безопасности Палаты общин парламента Великобритании, отмечается, что Россия могла повлиять на результаты референдума о выходе из ЕС 2016 года.