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18.11.19 00:38

Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, - МИД РФ

Российская сторона никогда не отрицала, что вернет Украине задержанные год назад в Керченском проливе украинские военные корабли.

захват,никополь

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, заявляют в МИД РФ.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов. Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", - говорится в сообщении.

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Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром. На следующий день в РФ заявили, что вернут суда в 18 ноября. По состоянию на 20:00 17 ноября группа украинских буксиров, которые направляются для приема захваченных Россией катеров, прошла мыс Меганом у берегов Крыма.

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