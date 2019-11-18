Зеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - написал Трамп.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.