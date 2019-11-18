Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович

Об этом заявила Мари Йованович, выступая перед конгрессом США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованную Washington Post стенограмму.

Она назвала коррупцию в Украине советским наследием. "Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и украинский народ это понимает. Вот почему они начали Революцию достоинства в 2014 году, требуя быть частью Европы, требуя трансформации системы, требуя жить под властью закона", - отметила Йованович.

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По ее мнению, в этом совпадают интересы Украины и США.

"Коррумпированные лидеры по своей природе меньше заслуживают доверия, в то время как честное и ответственное украинское руководство делает американо-украинское партнерство более надежным и более ценным для Соединенных Штатов. Равное игровое поле в этой стратегически расположенной стране, граничащей с четырьмя союзниками по НАТО, создает среду, в которой бизнесу США легче торговать, инвестировать и получать прибыль. Коррупция также является проблемой безопасности, потому что коррумпированные чиновники уязвимы для Москвы", - подчеркнула экс-посол.

Она призвала помочь Украине превратиться в правовую страну, потому что это "в интересах национальной безопасности Америки".

Йованович уверена, что подыгрывание коррупционным интересам украинских чиновников опасно для США, так как "расширяет игровое поле для таких автократов, как президент Путин".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

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