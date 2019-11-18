Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью "Прямому", информирует Цензор.НЕТ.

"Существуют критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что не может быть. Эти критерии: стратегичность предприятия, сервисность предприятия и доходность", - отметил он.

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Как пример стратегического предприятия министр назвал производителя танков или пуль.

"Даже если мы эти пули можем купить на рынке и они дешевые, но все равно это критическая для нас точка производства. Потому что, если у нас не будет, в какой-то момент кто-то может воспользоваться и договориться, чтобы нам их не продавали. Поэтому мы какие-то предприятия будем всегда оставлять", - отметил он.

То же касается активов, в частности, аэропортов. "Возможно, не важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим. Поэтому определенные аспекты инфраструктурные должны остаться. У нас есть университеты, школы, больницы. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегические. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", - подчеркнул Милованов.

Еще один пример - ГП "ProZorro", выполняющее сервисную функцию. "Это оно якобы государственное предприятие, но оно не может быть частным предприятием никогда. Потому что мы будем использовать кого-то, чтобы они покупали все для государства? Это должна быть функция самого государства. Сервисная", - пояснил глава Минэкономики.

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Третьим примером Милованов назвал такие компании, как "Укрзализныця". Оставшимся в госсобственности будет управлять создаваемый Фонд национального богатства.

Министр напомнил, что малая приватизация идет и сейчас, а большая приватизация готовится, потому что надо "вычищать компанию, готовить и продавать". "И это занимает иногда год, иногда пол года, иногда больше. Я надеюсь, что в следующем году мы несколько объектов подготовим и продадим. Команда такая стоит-например, к апрелю уже первый провести объект. И дальше будем дальше делать", - отметил он.

"Я хотел бы здесь сказать, что важно, чтобы люди, которые работают в этих компаниях, понимали, что мы будем обеспечивать не уменьшение, а увеличение рабочих мест. Это будут условия приватизации. То есть мы будем гарантировать, что люди имеют работу и имеют даже повышение квалификации", - сообщил Милованов.

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