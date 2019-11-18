Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Пл данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:
- возле Новомихайловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм;
- дважды вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку от Лебединского - из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов
- возле Павлополя - из стрелкового оружия.
Также сообщается, что 7 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- неподалеку от Крымского - из противотанковых ракетных комплексов;
- два раза возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Новолуганского - из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- возле Троицкого - из СПГ и автоматических гранатометов;
- вблизи Травневого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, по данным штаба, сначала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.