Пристайко о "Северном потоке-2": Наша задача - найти компромисс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил в интервью РБК-Украина.

"Что касается "Северного потока-2", то Германия открыто говорила много раз: это наш экономический проект, который мы хотим довести до конца, мы вложили в него много инвестиций, мы верим, что он поможет нам диверсифицировать источники энергии. Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся. Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся. Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкий бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2"

По словам Пристайко, немцы ищут этот компромисс и готовы к нему.

"Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства "Северного потока-2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы. Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", - сказал глава МИД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2".

Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Из обновленного газового законодательства убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия "Северный поток-2".