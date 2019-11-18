Kyiv not Kiev: Международный аэропорт Катара изменил написание названия украинской столицы

Международный аэропорт Катара Хамад исправил на своей официальной интернет-странице написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Катаре, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости! Благодаря проводимой посольством работе в рамках мероприятий #CorrectUA международный аэропорт Хамад (Hamad International Airport) в Государстве Катар исправил на своей официальной интернет-странице написание нашей столицы г.Киев. Отныне имеем Kyiv!" - говорится в сообщении.

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Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev).