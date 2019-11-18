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18.11.19 09:35

Украинские буксиры стоят на якоре в точке встречи, россияне затягивают процесс передачи, - Бутусов о возвращении захваченных РФ кораблей

Украинские буксиры и спасательное судно стоят на якоре в точке встречи в ожидании российских кораблей, буксирующих захваченные украинские катера и буксир "Яни Капу".

Украинские буксиры стоят на якоре в точке встречи, россияне затягивают процесс передачи, - Бутусов о возвращении захваченных РФ кораблей

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По состоянию на 8.00 украинские буксиры "Титан", "Гайдамака" и спасательное судно "Сапфир" стоят на якоре в точке встречи у восточного побережья Крыма в сопровождении российских боевых кораблей. Ожидается подход российских кораблей, буксирующих захваченные украинские катера и буксир "Яни Капу". Очевидно, передача состоится в ближайшее время, но россияне затягивают процесс", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов

.Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

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