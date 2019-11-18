Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал НВ.
"Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор Укрбуда, САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко $1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика "Слуга народа" в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю. Также мне известно, что в 208-м округе, где избирался сам Давиденко и его коллега Борис Приходько (позафракционный депутат, избранный в 210 округе) были нарочно поставлены слабые кандидаты от Слуги народа. Застройщик был на крючке у силовиков и любым способом хотел попасть в Раду. Деньги, скорее всего, вымыл из оборота Укрбуда. Слышал, что сумками вывозили наличные из офиса компании", - сказал он.
На вопрос, почему депутат начал обвинять руководство фракции в сдаче округов только сейчас, Поляков заявил, что "хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался Богдан", с которым он поговорил на Банковой после выборов.
"Хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба Слуги Народа Халимон сливал нас и даже противодействовал.
Богдан сказал, что обо всём знает. И Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям ни в партии, ни в парламенте. И добавил, что мы — молодцы. Я ему поверил, а он пообещал, что все передаст президенту. Но, при этом, Халимона сделали замглавы фракции и комитета", - сказал нардеп.
Поляков также сообщил, что когда в сентября подошел к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что не хочет, чтобы на местных выборах "повторилось то, что происходило на парламентских, когда продавались округа и нас свои же мочили", тот "был очень удивлен".
"Богдан стоял рядом и его перекосило. Я понял, что Богдан ничего ему не рассказывал или же поведал свою версию.
Дальше, я несколько раз выступал на заседаниях фракции - диалога не было. Тогда я уже публично начал поднимать этот вопрос", - отметил депутат.
Напоминаем, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.
Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.
Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.
15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".