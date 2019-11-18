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18.11.19 09:55

"Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан попросил киевлянку Маргариту Мендель принять его запрос в друзья в соцсети Facebook. Это вызвало бурную дискуссию в соцсети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под одним из фото пользовательницы Facebook он оставил сообщение: "Запрос прими (в друзья в соцсети. – Ред.)".

Богдан женат или за девицами бегает? - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП 01

Мендель не отреагировала на просьбу в комментариях, но посвятила этому отдельный пост.

Девушка сделала скрин сообщения главы ОП, написав: "Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает?"

Пользователи с юмором высказались о ситуации. "Одно другому не мешает", "Этот вопрос поставлен на уровне государственного", "Человек хочет сочетать полезное с приятным", "Куда не глянь – одна политика", "Бедная будет его жена", – шутят комментаторы.

Богдан женат или за девицами бегает? - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП 02

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