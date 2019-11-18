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18.11.19 10:39

Учителя младших классов в этом году кроме аттестации пройдут еще и сертификацию, - Новосад

Почти тысяча учителей младших классов в этом году кроме аттестации пройдут сертификацию.

школа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом в эфире "1+1" заявила министр образования Украины Анна Новосад.

"Сертификация - мотивация лучших педагогов. Через сертификацию мы хотим найти агентов изменений, через которые мы будем строить Новую украинскую школу. В этом году есть квота на сертификацию - 1000 учителей, зарегистрировались 800 учителей младших классов", - отметила Новосад.

По ее словам, в настоящее время сертификация - это добровольный инструмент.

"Те, кто пройдет сертификацию, в следующем году получают 20% к зарплатам. Сертификация, для тех, кто ее пройдет, будет действовать три года. Это возможность перезагрузить аттестацию педагогов", - резюмировала министр образования.

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