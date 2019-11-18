Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.11.19 10:46

Российский следователь по делу украинских моряков уехал в оккупированную Керчь оформлять отправку захваченных катеров, - адвокат Полозов

Российский адвокат Николай Полозов рассказал, что следователь по делу украинских моряков находится сейчас в оккупированной Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера.

Российский следователь по делу украинских моряков уехал в оккупированную Керчь оформлять отправку захваченных катеров, - адвокат Полозов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Вопрос о передаче украинских судов поднимался еще несколько недель назад и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и будет принимать участие в каких-то действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь уехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится", - сказал он.

Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все по плану", - Воронченко о возвращении Украине захваченных РФ кораблей

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100