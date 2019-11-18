Никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает, - миллиардер Косюк об открытии рынка земли

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Да неправда, никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает. В мире за деньги и за инвестиции большая конкуренция. И если кто-то говорит, что все скупят, то нужно прийти в большие американские инвестфонды и посмотреть, как стоят в очереди компании, которые хотят презентовать себя этим фондам, чтобы они в них инвестировали деньги. Там как в МакДональдсе на кассу. Я кредитуюсь на Западе, и поверьте - наша земля сама по себе никому там не интересна. Я в это не верю", - сказал Косюк.

Он считает, что землю купят тогда, когда западные инвесторы увидят по отчетности украинских компаний, какая доходность инвестиций, как она защищена.

"Земля – неликвидное вложение, и не стоит надеяться на рост цен, лучше купить золото, купить нефть, купить алмазы, купить пакет Фейсбук. Зачем покупать землю, которая не зарабатывает деньги? Зачем вкладывать в Украину? Ради дешевой рабочей силы? Нет, в таком случае сейчас выгодней инвестировать в Польшу, украинцы едут туда", - отметил миллиардер.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.