23-летняя волонтер Яна Рудомино, которая борется с агрессивной и очень редкой формой рака, нуждается в помощи. ФОТО + ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Facebook написала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги зоозащитники, беда страшная с одной нашей девочкой...умницей, красавицей - волонтером Яной Рудомино.

Яниной активной деятельности не было видно несколько месяцев, думали сгорела девчушка от такой сильной нагрузки, котороя припадает на наши хрупкие женские плечи..... Взяла перерыв. Отдохнуть, силы восстановить.... Нет! Нет!

Всё это время она борется с агрессивной формой рака. Боже за что????? (https://t.me/InfoYanaRudomino)" , - написала она.

Петренко также сообщила диагноз Рудомино - это назофарингеальная карцинома, отметив, что за всю историю человечества было зафиксировано всего лишь 4 человека с таким заболеванием.

"Сейчас Яна находится в Израиле, клиника "Ассута". 200 000 € родители потратили на спасение дочки (все продали что можно). А спустя время после всех химий и лучевых, приехав на контроль, блин просто слезами захлёбываюсь, страшная новость - метастазы везде. Почки, печень, позвоночник, лимфоузлы, лёгкие.... Её нужно вытягивать!!!!! Друзья помогайте...

Не чем больше родителям платить, А ОНА ДОЛЖНА ЖИТЬ!!! Она и такие как она - наше будущее!!! Умоляю давайте поможем. Времени на пальцах пересчитать можно!" - написала Петренко.

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Для желающих помочь: карта Приват 4149 6293 1039 1156 Яна Рудомино, а также на фото ниже





"Сколько вы, падаль, уничтожать нас будете????? Опасное производство, ГМО, ешки, выбросы, химотходы... Поймите, скоро придет время и ваших детей!!!!!!!" - добавила Петренко.











Фото: Петренко/Facebook