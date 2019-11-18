За прошедшую неделю огонь унес жизни 31 человека, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В вдомстве отметили, что на все события было обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер были спасены 39 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 48 пожаров, спасены на пожарах 36 человек и не допущено уничтожение огнем 369 зданий и 55 единиц техники. На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 10 млн. 155 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 318 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 729 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.