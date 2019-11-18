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18.11.19 11:43

"Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк считает, что улучшение технологий в агробизнесе может дать Украине значительный рост ВВП.

"Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста", - миллиардер Косюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Косюк отметил, что касательно открытия рынка земли в Украине иностранные инвесторы пессимистичны.

"Иностранные инвесторы идут только туда, где видят доверие национального инвестора к своему государству... Нам надо, чтобы у нас работали все те правила для инвесторов, которые они уже сейчас получают в соседней Европе, но у нас должно быть все-таки немного выгодней, чтобы построить свои конкурентные преимущества в мире. В агросекторе – это глубокая переработка и создание новых продуктов питания. Если Украина построит переработку 30 миллионов тонн зерна, то получим 100% роста ВВП страны, а у нас сейчас мечтают про жалкие 4% роста. Зерно надо перерабатывать в животные протеины, а эти протеины - в готовые продукты, молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, всевозможные сахара, глюкозы, фруктозы, аминокислоты. Если мы будем работать по старинке, нас сметут новые игроки, мы проиграем", - заявил миллиардер.

Полную версию интервью читайте здесь.

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