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18.11.19 12:41

Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк считает, что Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов.

Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, сможет ли МХП развиваться без дотаций Кабмина на агропромышленное производство, которые выделялись крупнейшим предприятиям.

"Конечно! Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, где МХП без всяких проблем получает и дотации и благодарность за открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые бумаги. В Украине новое пока не строим, смотрим на ситуацию, но готовы продолжать. Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации. Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов. Дотации - это на самом деле инвестиции в модернизацию экономики, это принято во всем мире", - отметил Косюк.

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Полную версию интервью читайте здесь.

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