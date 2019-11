Зеленский и Загороднюк поздравили сержантов ВСУ с профессиональным праздником (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Сегодня вы являетесь безоговорочными лидерами для солдат, образцом для подчиненных, опорой для командиров. Вы непосредственно управляете подразделениями первичного звена и подчиненным личным составом, учите солдат и отвечаете за их жизни, морально-психологическое состояние и готовность к выполнению задач по назначению. Хорошо показав себя в боях с российским агрессором, сержантский и офицерский корпус доказал свою особую роль в жизни воинских коллективов и стал основой современного украинского войска.

В этот день мы в скорби склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память.

Поздравляю сержантов и старшин, находящихся в боевом строю, которые служат Родине, защищают нашу землю от агрессора, выполняют почетную миссию в миротворческих операциях", - говорится в поздравлении президента, опубликованном пресс-службой ОП.

Также президент выразил благодарность тысячам сержантов и старшин, находящихся в запасе и проходящим службу в военном резерве в готовности в случае угрозы пополнить боевые подразделения.

"Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава сержантскому корпусу Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!" - сказал президент.

Такж с профессиональным праздником сержантов поздравил и глава Минобороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

"По стандартной процедуре в День сержанта ВС Украины я должен доказывать, почему считаю каждого из них важным. Давайте несколько поменяем. Я не буду доказывать очевидное. Я просто скажу, что без вас украинского войска не будет. Вы есть и будете the backbone of the Army (костяком Армии), связывая в единый механизм командиров, которые ставят задачи, и защитников, которые эти задачи выполняют", - написал Загороднюк.

Также глава Минобороны поблагодарил сержантов за службу и за верность Украине: "Слава Украине!"