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18.11.19 12:09

Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой

Так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.

Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой 01
Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой 02

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