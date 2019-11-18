Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в заявлении.





Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности