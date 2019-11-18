Подготовка Кремля к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря находится в завершающей стадии, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - заявил Песков.

Он также уточнил, что 18 ноября Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником прзидента РФ, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

Напоминаем, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что достигнута договоренность о проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

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