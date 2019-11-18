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18.11.19 12:17

С погибшими при взрывах в Балаклее военнослужащими Дмитрием Мовчаном и Денисом Ярмаком простятся завтра в Ахтырке

Завтра, 19 ноября, в городе Ахтырка Сумской области, в 10.00 в помещении клуба воинской часть А0563 (91-й отдельный полк оперативного обеспечения) состоится церемония прощаний с погибшими в результате взрывов военнослужащими Дмитрием Сергеевичем Мовчаном, прапорщиком, главным старшиной батальона; Денисом Николаевичем Ярмаком, старшим солдатом, сапером.

С погибшими при взрывах в Балаклее военнослужащими Дмитрием Мовчаном и Денисом Ярмаком простятся завтра в Ахтырке

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице в/ч А0563, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, что по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

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В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

С погибшими при взрывах в Балаклее военнослужащими Дмитрием Мовчаном и Денисом Ярмаком простятся завтра в Ахтырке 01

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