Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

В полицию поступило сообщение от работника продовольственного магазина о том, что по адресу ул. Ярославская компания молодых людей избила охранника, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

"Мы установили, что мужчина находился на рабочем месте, как к нему начала цепляться компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал на пол без сознания", - сказал Ищенко.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались трое местных жителей, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

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"Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Ищенко.

Кроме того следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований сведений по данному факту по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.