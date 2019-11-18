21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов, - Зеркаль

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пока "Бердянськ", "Нікополь" и "Яни Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву", - написала она.

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Заместитель министра добавила, что "борьба за ребят и корабли началась с момента их незаконного задержания".

Она отметила, что "долгое время все наши политико-дипломатические усилия и усилия наших партнеров по их возвращению домой были напрасными".

"1 апреля 2019 года, в соответствии с требованиями Международной Конвенции ООН по морскому праву, мы сообщили Российской Федерации о споре по Конвенции ООН по морскому праву. Потому что захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей являются грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Бердянськ", "Нікополь" и "Яни Капу" и 24 членов их экипажей. Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации", - отметила Зеркаль.

В этой связи заместитель министра отметила, что "именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года".

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Кроме того, она добавила, что украинская сторона собирается "доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права".