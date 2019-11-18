Передача Украине военных кораблей не связана с решением трибунала, - пресс-секретарь президента РФ Песков

Об этом Песков в понедельник журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агенство "Интерфакс".

"Это никак не связано с Международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - сказал Песков.

Песков порекомендовал за комментариями, связанными с процессом передачи Украине военных кораблей, обращаться в ФСБ России.

Как сообщалось, 18 ноября МИД России сообщило, что передача украинских кораблей, которые были захвачены в 2018 году, состоялась.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.