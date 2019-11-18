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18.11.19 13:33

Маас едет в Украину для подготовки саммита в "нормандском формате", - представитель МИД Германии Бургер

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправляется с визитом в Украину, визит служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате".

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Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня министр направляется в Харьков, а далее - в район контактной линии", - сказал Бургер. По его словам, во вторник поездка продолжится в Киеве, где Маас будет вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.

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Отвечая на вопрос, Бургер сказал, что поездка служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря в Париже.

"Цель встречи в "нормандском формате" - реализация минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте", - добавил он.

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