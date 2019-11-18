Антикоррупционный суд завтра рассмотрит по сути дело Насирова

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"В Высшем антикоррупционном суде состоится рассмотрение дела по сути по обвинению бывшего главы и руководителя одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины. Заседание состоится 19 ноября в 16:15 ", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Шевченковском райсуде Киева дело Насирова слушали более двух лет. Адвокаты требовали зачитать обвинительный акт из 774 страниц в полном объеме. Поскольку заседания проходили несколько раз в месяц, прокуроры не успели дочитать обвинение.

Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражипод установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.