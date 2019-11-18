Зеленский завтра встретится с премьером Чехии Бабишем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"19 ноября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Президент Украины и глава чешского правительства встретятся спредставителями СМИ 12:45.

Напомним, ранее сообщалось, что чешский премьер Бабиш 18 ноября прибудет с визитом Украину. Премьер заявил, что прибудет в Украину с экономической миссией.

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