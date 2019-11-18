Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для DT.UA пишет журналистка Юлия Самаева.

По информации DT.UA, "Петр Порошенко в свое время планировал, доведя эти дела до конца, сбросить агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервильное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и взять себе недорого вкусное. Но не стоит надеялся на второй срок и не успел ".

Юлия Самаева пишет, что "интерес к активам Бахматюка АРМА сохраняет по сей день. А контролирует его сейчас, по разным источникам, то Андрей, то Богдан. Не исключаем, что именно это и воскресило расследования НАБУ. К нему, как и к НБУ, тоже есть вопросы ".

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.

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