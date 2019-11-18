С начала суток наемники РФ один раз обстреляли украинских военных на Донбассе, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"От начала текущих суток до 13.30 враг один раз обстрелял позиции наших военных на Донецком направлении", - сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Также, по его словам, противник в период с 8.55 до 9.20 выпустил две мины калибра 82 мм, вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованным неподалеку Новомихайловки.

"Потерь с нашей стороны нет", - подчеркнул спикер.

По данным Минобороны, через не контролированные Украиной участки границы продолжаются поставки оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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