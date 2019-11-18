Террористы на Донбассе усиливают передовые подразделения за счет военнослужащих РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. за счет российских кадровых военнослужащих и наемников, которые призываются повторно во избежание уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы.

При этом с указанными лицами перед направлением на передовую проводятся инструктажи с вручением разработанных российскими пропагандистами специальных методичек о поведении в случае необходимости общения с представителями Миссии ОБСЕ и международных СМИ.

В то же время через неконтролируемые Украиной участки границы продолжается поставка оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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