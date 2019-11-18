Выборы в Беларуси не отвечали демократическим стандартам, - ОБСЕ

"Парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам", - сказала Седерфельт на пресс-конференции в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что "ПАСЕ разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса". При этом Седерфельт считает, что "выборы были хорошо организованы".

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По предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в нижнюю палату национального парламента - Палату представителей не прошел ни один оппозиционный кандидат, пишет dw.

Согласно этим данным, в нижнюю палату Национального собрания избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все из них поддерживают политику властей. В прошлом созыве Палаты представителей работали два оппозиционера - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Товарищества белорусского языка".

Отмечается, что в новом парламенте Беларуси будут работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава Белой Руси Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Выборы Палаты представителей, которая состоит из 110 депутатов, проводятся в одномандатных округах по мажоритарной системе.