Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет активист Сергей Стерненко.
"Я не люблю пятого президента Украины и считаю, что его есть за что привлечь к ответственности.
Таково мое мнение.
Но.
Впервые вижу, чтобы правоохранительный орган в фейсбуке публично сообщал, что направил проект (!) сообщения о подозрении в орган, осуществляющий процессуальное руководство, как в случае с Порошенко и ГБР.
При этом Портнов выдает это же сообщение даже раньше ГБР.
С таким же успехом Роман Труба может лично анонсировать в телеграмм-канале Портнова все обыски, НСРД (прослушка и т.д.) и другие следственные и процессуальные действия.
Хотя, подождите ... 😏
ГБР может пойти еще дальше и писать сообщения, что следователи Бюро открыли на компьютере программу Word.
Затем должна быть новость, что следователи написали в этой программе пару предложений.
Затем можно выложить отчет о том, что в ГБР на принтере закончились чернила, а также Роман Труба съел на обед презерватив Портнова.
И фотоотчет.
Это будут очень важные новости для уголовных производств".