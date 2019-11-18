Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет активист Сергей Стерненко.

"Я не люблю пятого президента Украины и считаю, что его есть за что привлечь к ответственности.

Таково мое мнение.

Но.

Впервые вижу, чтобы правоохранительный орган в фейсбуке публично сообщал, что направил проект (!) сообщения о подозрении в орган, осуществляющий процессуальное руководство, как в случае с Порошенко и ГБР.

При этом Портнов выдает это же сообщение даже раньше ГБР.

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С таким же успехом Роман Труба может лично анонсировать в телеграмм-канале Портнова все обыски, НСРД (прослушка и т.д.) и другие следственные и процессуальные действия.

Хотя, подождите ... 😏

ГБР может пойти еще дальше и писать сообщения, что следователи Бюро открыли на компьютере программу Word.

Затем должна быть новость, что следователи написали в этой программе пару предложений.

Затем можно выложить отчет о том, что в ГБР на принтере закончились чернила, а также Роман Труба съел на обед презерватив Портнова.

И фотоотчет.

Это будут очень важные новости для уголовных производств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности. У Порошенко это назвали "конвульсиями Трубы"