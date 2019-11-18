Все понимают, что война в Украине - это глобальная проблема и ее последствия трудно переоценить, - Разумков на встрече со спикером Сейма Литвы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в начале встречи со спикером Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом в понедельник в Киеве.

"Мы хорошо понимаем, что те события, та война, которая идет в нашем государстве, не является исключительно нашей проблемой. Она сегодня является глобальной проблемой и её последствия трудно переоценить. И Литовская республика, и многие другие государства, понимая это, объединяют усилия для сохранения и восстановления мира", - сказал Разумков.

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